Erzurum'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

AA

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Nüğürcük Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu mahallenin 14 gün karantinaya altına alınmasına, bu süre zarfında mahalleye giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden kişilerin de İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.