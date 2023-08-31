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        Haberler Gündem Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı

        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı

        Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın kısa bir süre sonra bitişikte bulunan evlere sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:05
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        Yangın 5 eve sıçradı
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        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. Kısa sürede 5 evin alevler içerisinde kaldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında kırsal Konekyeri Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, Bayburt´tan da takviye ekipler yönlendirildi. Olay yerine ulaşıp alevlere müdahale eden ekiplere, mahalleli de destek verdi.

        Pazaryolu ilçesinin en büyük köylerinden biri olan 650 hane, 1200 nüfuslu kırsal Konakyeri Mahallesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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        #Erzurum
        #pazaryeri yangın
        #haberler
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