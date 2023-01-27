Erzurum'da atıl bina şehit yakını ve gaziler için "kültür evi" oldu

AA

Erzurum'da onarılan atıl bina şehit yakınları ve gaziler için "kültür evi"ne dönüştürüldü.

Horasan ilçesinde uzun süredir atıl durumdaki binanın şehit yakınları ve gazilere tahsis edilmesi için kaymakamlık ve belediye çalışma yürüttü. Onarılan bina, 10 yataklı konaklama yeri, dinlenme ile sohbet odalarının bulunduğu ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı kültür evi oldu.

Şehit Gazi Birlik Sendikası Horasan İlçe Başkanı Yunus Tursun, binanın faaliyete geçirilmesinde emekleri olan Kaymakam Ömer Tekeş ile belediye başkanı Abdulkadir Aydın'a teşekkür etti. İlçede daha önce şehit yakınları ile gazilerin vakit geçireceği sosyal ve kültürel anlamda bir alanın bulunmadığını ifade eden Tursun, şöyle konuştu:

"Biz bu durumu ilçemizde yeni göreve başlayan kaymakamımıza ilettik. Sağ olsunlar kendileri de kayıtsız kalmayarak atıl durumda olan bu binayı, belediye başkanımız ile tadilata sokarak yeni bir alan inşa ettiler. Burada esnafımızın şehit ailelerimizin de katkıları büyük, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm şehit ve gazi ailelerimizin bir araya geleceği bir kültür evimiz oldu. Eskiden sorunlarımızı konuşmak için kahve köşelerine gidiyorduk."

Şehit yakını Sergülen Gök, ilçeye yeni kazandırılan kültür evinde gençlerle bir araya geldiklerini ve keyifli sohbetler yaptıklarını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.