GÜNCELLEME - Erzurum'da aracında 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu, dün Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında durdurulan 34 HR 3384 otomobilinde eroin ele geçirilen S.N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Adliyesine sevk edilen emekli polis S.N.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.N.A'nın aracında dün narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle gerçekleştirilen aramada, çamurluğa yapılan özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulunmuştu.