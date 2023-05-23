Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü

Erzurum'da ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan öldü

Erzurum'da bir köydeki ahırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi

Giriş: 23.05.2023 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Erzurum'un Horasan ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan öldü.

Çamlıkale köyünde Cengiz Şen'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Evin arka bölümünde binayla bitişik ahırdaki alevleri gören Şen'in haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye ekipleri sevk edildi.

20 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.