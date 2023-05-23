Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü

Erzurum'un Horasan ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan öldü.

Çamlıkale köyünde Cengiz Şen'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evin arka bölümünde binayla bitişik ahırdaki alevleri gören Şen'in haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı.