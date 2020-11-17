Erzurum'da 7 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü

Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Çiçekli Sokak'ta bir binanın çatısına, tadilat çalışmalarına bakmak için çıkan 60 yaşındaki Münip Başar, buradan dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden aşağı düştü.

Binada çalışan işçiler ile vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Başar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.