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Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

03.06.2020 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
AA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köseler Mahallesi'nde Yıldız ile Güneş aileleri arasında 30 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgadan bir gün sonra dağlık alanda yakalanan İ. ve B. Yıldız'ın yanı sıra bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen S.Y. ile M.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılar, cumhuriyet savcılığında ifade verdi.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ. ve B. Yıldız, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında 30 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından helikopter destekli arama, tarama çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüpheliler İ. ve B. Yıldız'ı olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide gözaltına almıştı.

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