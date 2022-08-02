Erzurum'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 03.37'de merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.