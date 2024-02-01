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        Haberler Gündem Erzurum'da 350 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Erzurum'da 350 bin makaron ele geçirildi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde 250 bin boş, 100 bin dolu makaron, 150 kilo tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:52 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:52
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        Erzurum'da 350 bin makaron ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, elektronik sigara dolum makinası, terazi, 2 manuel yaylı sistem sigara dolum makinası, 50 küçük sigara doldurma aparatı, 100 bin dolu makaron, 250 bin boş makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 500 likit filtre, 150 kilogram kıyılmış tütün, 100 kesilmiş bandrol, 80 puro, 50 bin filtre ve 20 bin sigara paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

        Açıklamada, ekiplerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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