Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Erzurum'un Tekman İlçesinde saat 23:16'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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