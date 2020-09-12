AA

Sanayi semtindeki yolda sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, üzerine yüklenmiş biri hurda 2 otomobil ile şehir merkezine doğru ilerledi.

AA'nın haberine göre; üzerindeki otomobiller zaman zaman sallanıp düşme tehlikesi geçiren kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan kamyonet ve sürücüsünün bulunması için polislerce çalışma başlatıldı.

Kamyonetin üstündeki 2 otomobil ile tehlikeli yolculuğu kameralarca kaydedildi.