Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 LH 628 plakalı otomobil, Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkisinde 35 MNE 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kazaya karışan otomobillerden biri de alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobildeki yangın kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

112 Acil Servis ekiplerince Tortum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

,Erkan Erdoğan