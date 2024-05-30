Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da 16 yaşındaki genç kız dayısını bıçakla öldürdü!

        16 yaşındaki genç kız dayısını öldürdü!

        Erzurum'da, eve geç geldiği iddiasıyla dayısı Murat T. tarafından darp edildiği ileri sürülen 16 yaşındaki İ.A. ismindeki genç kız, dayısını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki genç kız dayısını öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzincan’da annesiyle yaşayan İ.A. (16) bir süre önce Erzurum’a geldi. İddialara göre; akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00’da anneannesinin evine döndü.

        DARP EDEN DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI

        İHA'da yer alan habere göre sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darp eden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı.

        BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GENÇ KIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti
        Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Mobbing davası için delil toplayın
        Mobbing davası için delil toplayın
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Habertürk Anasayfa