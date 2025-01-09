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        Haberler Gündem Erzurum'da 138 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Güncel haberler

        Erzurum'da 138 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Erzurum'da gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:56
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        Erzurum'da 138 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, dün B.A'nın ikametinde yaptığı aramada 138 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda B.A. ile B.A. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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