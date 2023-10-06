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        Haberler Gündem Güvenlik Erzurum'da 12 terör şüphelisi yakalandı

        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:26
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        Erzurum'da 12 terör şüphelisi yakalandı
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        Erzurum'da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik Balıkesir, Hatay ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda operasyon düzenlendi.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen, geçmiş yıllarda Erzurum HDP İl yönetiminde yer alan kişinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL İLE TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.P, Ş.S, Ş.G, A.A, T.Y, D.D, N.K, E.D, M.D, F.K. ve R.D. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.İ. ise terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

        * Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #terör örgütü pkk/kck
        #Son dakika haberler
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