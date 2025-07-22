Sekmen, "Şehrimizin 17 taşra ilçesinde, il merkezinde ve mezralarda hizmet veriyoruz. Şu anda kurdelesini keseceğimiz tam 200 açılışımız var. Herkesin 'param yok' dediği bir dönemde hamdolsun para yokluğuna sığınmadan her gün yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Daha çok hizmet yapacağız, bu şehri fiziki, maddi ve manevi olarak çok farklı bir boyuta taşıyacağız" diye konuştu.