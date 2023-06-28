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Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 28 Haziran 2023 Erzurum Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu!

Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namazının ne zaman ve saat kaçta kılınacağı Müslüman dünyası tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazının vakitleri araştırılıyor. Peki, Erzurum'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınıyor? İşte Erzurum bayram namazı vakitleri...

Giriş: 28.06.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Diyanet 28 Haziran 2023 Erzurum Kurban Bayramı namaz vakti belli oldu... Kurban Bayramı namazı gündemdeki yerini aldı. İslam aleminde özel bir yeri olan Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek kişiler için bayram namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte "Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı...

  • ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzurum'da Kurban Bayramı namazının saat 05.23'te kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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