Erzurum AK Parti İl Başkanı ve belediye başkanlarından CHP'li Özkoç'a tepki

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti İl Başkanlığında toplanan başkanlar adına konuşan Öz, Türkiye'nin Suriye'de rejim güçlerine karşı mücadele ettiğini söyledi.
Bu nedenle birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu günler olduğunu belirten Öz, "Şehit ve gazilerimiz var. Bu acıyla milletimizin kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul ettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza, başkomutanımıza yönelik hakaretler savurmuştur. Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz." diye konuştu.
Öz, Özkoç'un istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Engin Özkoç'un bu sözleri eleştiri değil apaçık edepsizliktir. Kendisini istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır."
Cumhurbaşkanlığı makamının milleti temsil ettiğine işaret eden Öz, şunları kaydetti:
"Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş biri şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK/PYD ve Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. CHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. CHP Grup Başkanvekili Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara leke olarak geçmiştir. AK Parti olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen kişiye karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuki düzen içinde kendisinden mutlaka hesap soracağız."
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