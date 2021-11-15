Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum’a atanan Demirhan için yarın Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun sosyal medya hesabından Demirhan için başsağlığı mesajı yayımlandı.

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