        Erzincanlı kadınların elinde geleceğe taşınıyor

        Erzincanlı kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor

        Erzincan'da tarihi eskilere dayanan bakır işlemeciliği, kentteki kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 14:31 Güncelleme: 13.09.2025 - 14:31
          Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 2002'de "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursu'nda (ERMEK) kadınlara öğretiliyor.

          Kursta şu an zanaat öğrenen 20 kadın, çelik kalemle yaptıkları ince işçilikle bakırcılığı geleceğe taşıyor.

          Çoğunlukla ev hanımlarının katıldığı kursta, son 10 yılda 1000'in üzerinde kadın mesleği öğrendi

          Usta öğretici Meryem Yıldız, Erzincanlı kadınların bir araya gelerek unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini yaşatmaya çalıştığını söyledi.

          Makine kullanmadan sadece çelik kalem ile işleme yaptıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Bu dönem öğrenci sayım 20 kişi. 2015'ten beri bin kişi geldi. Her dönem 70-85 civarı öğrencimiz oluyor. Güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Hanımlar da bu konuda yetenekli. Açıkçası bizim en büyük eksikliğimiz, çok iyi iş çıkaran öğrencilerimiz var ama daha sonra devam edecekleri bir atölyemiz yok. Aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimize de yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimize çelik kalem el işlemeciliği kursumuzda öğrettiklerimizle daha sonra bizim de yardımlarımızla yaptıkları ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunabilirler. Bakır, aslında bizim eskiye dayanan bir kültürümüz. Erzincanlı kadınlar olarak bu tarihi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel işlere de imza atacağımıza inanıyorum."

          Kursiyerlerden Neslihan Apaydın ise yaklaşık bir aydır kursa geldiğini ve çocukları için hatıra kalacak ürünler yapmak istediğini anlattı.

          Kursiyer Özlem Erdoğan da bakır işlemeciliğini önce merak ettiği için kursa geldiğini ifade ederek, "Bir terapi gibi, zevkle yapıyorum. Ev ekonomisine de katkıda bulunurum ümidiyle şu anda uğraşıyoruz. Bizler bakırcılık kursu öğrencileri olarak bu mesleği ayakta tutmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için varız diyoruz. Belediye bünyesinde bir atölye açılırsa, biz de orada çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuruz. Bu kültürümüzü de yaşatmış oluruz" dedi.

          Kursiyerlerden Yasemin Yayla ise makine ile bir günde yapılan işlemleri el işçiliği ile bir haftada yaptıklarını söyledi.

