Erzincan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı TIR sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.

3 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.