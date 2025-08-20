Erzincan’da otomobil devrildi: 2’si çocuk 6 yaralı
Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Erzincan-Sivas kara yolunda, N.S. (71) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.S. (69), S.Ö. (45), İ.Ö. (17), E.Ö. (9) ve E.Ö. (5), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.