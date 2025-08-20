Habertürk
        Erzincan'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

        Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 20.08.2025 - 21:42
        Otomobil devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
        Erzincan-Sivas kara yolunda, N.S. (71) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.S. (69), S.Ö. (45), İ.Ö. (17), E.Ö. (9) ve E.Ö. (5), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

