Erzurum istikametinden Erzincan’a giriş noktasında uygulama yapan polis ekipleri, E.Y., idaresindeki 06 BK 9603 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kamyonun kasası açıldığında yurda yasa dışı yollardan giren 53 Pakistan ve 5 Pakistan uyruklu toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsüyle ilgili tahkikat sürüyor.