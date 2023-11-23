Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzincan’da 2.8 büyüklüğünde deprem

        Erzincan’da 2.8 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 23.11.2023 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AFAD, Erzincan merkezde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 19.56'da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.8 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 6.93 km olduğunu duyurdu.

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem Haberi Görüntüle

        Deprem yüzeye yakın olması dolayısıyla Erzincan’da şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar dışarı çıkarak bir süre bekledi. Bazı vatandaşlar da akaryakıt istasyonlarına akın etti.

        Depreme ilişkin Erzincan Valiliğinden de açıklama yapılarak, “23.11.2023 tarihinde saat 19.56 sıralarında merkez üssü Erzincan merkeze bağlı Buğdaylı Köyü olan 2.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

        Meydana gelen depremin ardından yapılan ilk belirlemelerde ve saha taramalarında, an itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzincan deprem
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa