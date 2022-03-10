METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Doğu Anadolu için kuvvetli lodos uyarısında bulunuldu. Rüzgârın; Erzurum, Ağrı ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın, Muş'un ve Bingöl'ün kuzeyinde 10 Mart 2022 Perşembe günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilerek meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar erimesi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.