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Erzincan ve Erzurum okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 10-11 Mart 2022 Erzurum ve Erzincan okullar tatil oldu mu?

Erzincan ve Erzurum okullar tatil mi? 10-11 Mart Erzurum ve Erzincan'da kar tatili var mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı pek çok ilde okullarda kar tatili verilmesine neden oldu. Meteoroloji, Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısında bulundu. Erzincan ve Erzurum'da yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle öğrenciler Erzincan ve Erzurum okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Erzincan ve Erzurum'da ilkokul, ortaokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...

10.03.2022 - 12:20 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara neden oluyor. Ülke genelinde pek çok şehirden kar tatili haberi gelmesiyle Erzurum ve Erzincan'da yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • 10 - 11 MART ERZİNCAN VE ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

    Erzurum'un 5 ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitme ara verildi

    Erzurum'un Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullarda, Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

    Aynı nedenle Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime ara verildi.

  • METEOROLOJİ'DEN UYARI! 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Doğu Anadolu için kuvvetli lodos uyarısında bulunuldu. Rüzgârın; Erzurum, Ağrı ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın, Muş'un ve Bingöl'ün kuzeyinde 10 Mart 2022 Perşembe günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilerek meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar erimesi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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