Erzincan ve Ardahan'ın zirvelerine mevsimin ilk karı düştü

AA

Erzincan genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kent merkezindeki 3 bin 300 rakımlı Munzur ile Üzümlü ilçesi yakınlarındaki 3 bin 549 rakımlı Esence dağları, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Vatandaşlardan İbrahim Kolak, zirvelerin şimdiden beyaza büründüğünü belirterek, kar yağışının bereket getirmesini diledi.

Hakan Kalkan ise son günlerde kent genelinde sağanağın etkili olduğunu ifade ederek, "Dün gece itibarıyla yüksek kesimlere kar yağdı. Munzur ve Esence dağlarında kar var. Yağışlar inşallah çiftçinin mahsulüne zarar vermez. Havalar serinledi, yağışların bereketli olmasını diliyoruz." dedi.

Öte yandan, Ardahan'da da gece başlayan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kentte Kısır Dağı başta olmak üzere birçok dağ ve tepe beyaz örtüyle kaplandı.