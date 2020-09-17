Erzincan Valisi Makas, Tercan ve Çayırlı ilçesindeki yatırımları denetledi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, İl Özel İdaresi ekiplerince Çayırlı ilçesine bağlı Balıklı köyündeki sıcak asfalt çalışmalarını denetledi.Finişer makinesini bir süre kullanarak sıcak asfalt döken Makas, ardından Çadırkaya beldesinde kavun, karpuz ve domates hasadının yapıldığı tarlada incelemelerde bulundu.Mevsimlik işçilerle sohbet ederek hediyeler dağıtan Vali Makas, il ekonomisinin temelini oluşturan çiftçilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bereketli hasatlar diledi.Hasat döneminde çiftçileri ziyaret etmek istediğini aktaran Vali Makas, "Tarlada kuru fasulye hasadı yapan tarım işçilerinin sorunlarını yerinde dinlemek istedim. Çiftçilerimiz inşallah emeğinin karşılığını alır. Tüm çiftçilerimizin hasatları bereketli olsun." ifadelerini kullandı.