İHA

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’da görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

İHA'nın haberine göre, evinde tedavi edilen Ayrancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan il genelinde vaka sayılarında artış gözlenirken belediye ve camii anons sistemi ile Erzincanlılar sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.

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