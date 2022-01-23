Erzincan-Sivas kara yolu çift yönlü kapandı

İHA

Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas'a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle 2190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN BÖLGE İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının 23 Ocak 2022 tarihi saat 06.00'dan, 24 Ocak 2022 tarihi saat 19.00'a kadar Erzincan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerinde ise yoğun (20 cm üzeri) olması beklenmekte.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.