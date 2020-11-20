Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde sabah etkisini artıran kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda bekleyen polis ve Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.

Trafik polisleri, kar ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.