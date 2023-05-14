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Erzincan seçim sonuçları 2023 | Erzincan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan yüzde kaç oy aldı?

Erzincan seçim sonuçları 2023 | Erzincan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Erzincan seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de sandıklar kapanacak ve heyecanla beklenen Erzincan seçim sonuçları 2023 belli olmaya başlayacak. İşte Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonuçları Habertürk seçim sayfasında...

Giriş: 14.05.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Erzincan 2023 Genel Seçim Sonuçları yani 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Erzincan seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Erzincan oy oranları Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Ancak Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Peki, adaylar yüzde kaç oy aldı? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 Erzincan Genel Seçim sonuçları Habertürk sorgulama sayfası...

  • ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Erzincan  Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Erzincan Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Erzincan Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.  

    ERZİNCAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ERZİNCAN'DA  KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

  • SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Erzincan Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ERZİNCAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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