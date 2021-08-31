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Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu yaşamını yitirdi, eşi ve çocuğu yaralandı.

31.08.2021 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
ERZİNCAN - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti
AA

Süleyman Önal'ın (38) kullandığı 25 ED 635 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde şarampole devrildi.Kazada, 38 yaşındaki anne Tuğba ile oğlu 9 yaşındaki Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti, araç sürücüsü eşi ve oğlu Ahmet Efe Önal (13) yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

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