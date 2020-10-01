Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve iki kişinin aktif görevde olduğu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Erzincan, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'de operasyon düzenledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.