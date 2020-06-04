Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı

AA

Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcaların normalleşme süreciyle yeniden faaliyete girdiği belirtildi.Tesisin haftanın 7 günü hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Jeotermal kaplıcalarda 12 havuz bulunmakta. Su seviyesinin ayarlanabilir olduğu bu havuzlar her kullanıcı için yeniden dolduruluyor. Pandemi ve yayınlanan tüm temizlik başlıklarının uygulandığı jeotermal kaplıcalarda, personeller gelen müşterilerin ateşlerini cihazla ölçüldükten sonra odalara girişlerine izin veriyor. Her müşteri çıkışında ise havuzlar boşaltıp odalar yıkanarak tüm temas edilebilecek noktalar dezenfektanla sterilize ediliyor."