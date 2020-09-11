Erzincan'dan salgın döneminde dünyanın dört bir yanına meyve suyu ihracatı

AA

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrika, 2004 yılında kurduğu meyve işleme tesisinde püre konsantresi, NFC meyve suları ve berrak konsantreler ile bebek maması gibi ürünler üretiyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden temin ettiği yaklaşık 25 çeşit meyveyi işleyip püre, konsantre haline getiren firma, ürettiği meyve suyu ve meyve suyu konsantresi ile bebek mamasını ABD, Güney Kore, Hollanda, İran, Irak ve Japonya'nın aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkeye satıyor.

Meyve püresini ve bu pürenin konsantresini ise bazı Avrupa Birliği ülkelerine gönderen firma, üretiminin büyük çoğunluğunu ihraç edip ekonomiye katkı sağlıyor.

- Fabrikada üst seviyede Kovid-19 tedbirleri alındı

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin de alındığı fabrikada, 150 personel ile 3 vardiya halinde 24 saat çalışarak üretimi sürdürüyor.

Tunay Gıda Genel Müdürü Gonca Kırtıloğlu Demir, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Salgında üretime ara vermeden ihracatı da sürdürdüklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Personelimizin girişten itibaren çeşitli periyotlarda ateş ölçümleri, maskesiz hiçbir alanda çalışamamaları, çeşitli saat aralıklarında maske değişimleri gibi önlemler aldık. Ayrıca işletmeye dışarıdan hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmemesi, personelimiz ve ailelerinin evde izole kalmalarını sağlamak için gerekli tüm altyapı çalışmalarını özenle gerçekleştirdik. Kovid-19 önlemleri sayesinde bugüne kadar hiçbir şekilde sorun yaşamadan tüm personelimizin sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Demir, 19 bin dekar alanda 450 üretici ile anlaşmalı organik tarım yaptıklarını belirterek, her yıl üretimi yüzde 20 arttırdıklarını bildirdi.

- Üretimin yüzde 80'i organik

Üretimin yüzde 80'inin organik olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İhraç ettiğimiz 40 ülke arasında ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkeleri ABD, Güney Kore, Japonya gibi pazarlar bulunmaktadır. Organik üretime ağırlık vermemizdeki ana amacımız hem çevreyi hem insan sağlığını hem de bitkiyi korumaktaki görevlerimizi bir nebzede olsa yerine getirmektir. Günlük 750 ton meyve kapasitesiyle işleyen tesise sahibiz. Dünyadaki en fazla meyve çeşitliliğine sahip üretim yapan tesisler arasında ilk sıralarda yer almaktayız. İhraç ettiğimiz ülkelerdeki lider konumda bulunan ilk 10 firmaya da ihracat gerçekleştirmekteyiz."