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Erzincan'daki yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

Erzincan'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altında alındı

Giriş: 10.01.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'daki yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı
Yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı
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AA

Mengüceli Mahallesi 1325 sokak TOKİ konutlarında ikamet eden Z.Ş'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İkamet sahibi ve komşuların müdahalesi ile söndürülmeye çalışan yangının kontrolden çıkması üzerine etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Öte yandan yangında duman etkilenen E.K, E.A, B.A. ve G.C Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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