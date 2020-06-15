Erzincan'daki tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda G.K, E.K, G.Ö.K ve G.K'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonları ile dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların buradaki işlemleri devam ediyor.