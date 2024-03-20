Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzincan'daki maden göçüğünde yeni gelişme: Bir mühendis daha tutuklandı! Güncel haberler

        Erzincan'daki maden göçüğünde yeni gelişme

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden göçüğüyle ilgili soruşturmada, bir mühendis daha tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'daki maden göçüğünde yeni gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan İliç'teki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta yaşanan göçüğe ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

        İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Olaylı maç soruşturmasında 2 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 2 tutuklama
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Habertürk Anasayfa