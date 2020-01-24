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Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine FETÖ'den hapis
Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisi Ahmet Demir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan, kentteki Ergenekon davasının tek şikayetçisi Ahmet Demir ve diğer 5 sanık ile müştekilerden dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirten cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Demir, Yasin Güllü ve Hüseyin Rıdvan Güllü'nün "yalancı tanıklık" yaparak mağdur ile müştekilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına neden olduğunu belirtti.
Savcı, bu kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "yalan tanıklık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından cezalandırılmasını, diğer 3 sanık için de beraat kararı verilmesini talep etti.
Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan Cihaner'in avukatı ise sanıklara ceza indirimi uygulanmaması ve alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Demir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 10 yıl, "iftira"dan 2 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Mahkeme heyeti, diğer 5 sanık yönünden beraat kararı verdi.
- Olayın geçmişi
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucu, 2009'da dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında "müşteki" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptığı öne sürülen Ahmet Demir ve diğer 5 sanık hakkında dava açılmıştı.
İddianamede, sanıkların "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "yalancı gizli tanıklık yapmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da cezalandırılması istenmişti.
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