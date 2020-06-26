Erzincan'daki "cinayet" ve "yaralama" davasında karar

Erzincan'da eski eşinin kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü, eski eşi ile bir başka kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Soner Baksı Erzincan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanırken taraf avukatları ve öldürülen Metin Demir'in yakınları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın 1 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle, "2 kişiyi bıçakla yaralamak" suçlarından da ayrıca cezalandırılmasını isteyerek, sanığa verilecek cezada ağır tahrik unsurlarına göre indirim yapılmasını talep etti.
Sanık Baksı, önceki savunmalarını yineleyerek, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşüne katılmadığını belirtti.
Baksı'ın avukatı da esas hakkında daha önce yaptığı savunmalarını tekrar ettiklerini kaydetti.
Son sözü sorulan sanık Baksı, "Karşı taraf ve avukatının beyanlarını kabul etmiyorum. Kendileri beni öldürmek istemişlerdir. Berat ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Soner Baksı'yı, "Metin Demir'i kasten öldürmek" suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik unsurlarını dikkate alarak Baksı'ya bu suçtan verilen cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü.
Heyet ayrıca sanığa "E. Demir ve Ç. Demir'i kasten yaralamak" suçundan toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Heyet ayrıca sanık Baksı'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. .
- Olayın geçmişi
Erzincan Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı'nda 7 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, Soner Baksı ile önceden darp ettiği eski eşi E.Demir'in kardeşleri Metin Demir ve Ç. Demir arasında bıçaklı kavga çıkmıştı.
Olayda Baksı'nın bıçakladığı Metin Demir kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Ç. Demir de yaralanmıştı.
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