Erzincan'daki cezaevlerinde sıkı koronavirüs tedbiri

02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adliyede polis memurları ile cezaevinde görevli infaz koruma memurları, kurum girişlerinde vatandaşların ellerini dezenfekte ediyor ve ateşlerini ölçülüyor. Ekipler, ayrıca mahkum sevkiyatında kullanılan araçları da dezenfekte ediyor.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında Erzincan Adliyesi ve T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Kurum personeli ve hükümlülerin sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:
"Adalet Bakanlığımız gerek adliyelerde, gerekse ceza infaz kurumlarında hassas bir çalışma yapmakta. Bu çalışmalarımızı ise büyük bir azimle devam ettiriyoruz. Adliyemizde yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibini uygulamaktayız. Öncelikle duruşmalarımızı da mümkün olduğunca zorunlu işler haricinde ertelenme yönünde kararlar veriliyor. Ancak suçla mücadelede aynı hassasiyetle görevimize devam ediyoruz. Buradan ben öncelikle halkımıza şu mesajı vermek istiyorum. Yargıya yönelik iş ve işleyişlerde, herhangi bir dertlerinde, sıkıntılarında, problemlerinde ve devam eden işlerinde hiçbir endişeye girmesinler. Herhangi bir endişe edecek durum olmayacaktır. Herhangi bir hak kaybı olmayacaktır, bu konuda müsterih olsunlar."
Çiçek, cezaevi konusunda hassas olduklarını belirterek, tutuklu hükümlülere virüsün bulaşmasını engellemek adına her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.
Ziyaretçi kabulünü de geçici olarak kısıtladıklarını aktaran Çiçek, "Tabii zaten özgürlüklerinden yoksun kılınmış olmanın vermiş olduğu baskı nedeniyle bu da mahkumlarımızı, tutuklularımızı üzmesin ve sıkıntıya sokmasın diye ziyaretçi görüşlerini kısıtlamış olmamızın karşılığında, telefon görüşme hakkı daha fazla verilerek bu süreç çözülmeye çalışılıyor." diye konuştu.
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