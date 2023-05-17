Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Erzincan'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Elazığ'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu otobüsten yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi

Giriş: 17.05.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da yolcu otobüsü alev alev yandı
İHA

Olay, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine giden Hakan Narçiçeği yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Kinederiş Rampası mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun sağındaki emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra yangın yayılırken otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Babasını bıçakla öldürdü
Babasını bıçakla öldürdü
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.