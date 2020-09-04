Erzincan'da yaşayan Afganistanlı sığınmacılardan karantinadaki ailelere yemek ikramı

AA

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Valilik koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bünyesindeki kamu kurum çalışanları ve sivil toplum örgütleriyle salgın döneminde karantinada tutulan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Vefa ekipleri, Afganistanlı sığınmacı ailelerin hazırladığı yöresel pilav, mantı ve aşureyi, kentte Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan 15 aileye ulaştırdı.

Afganistanlı ailelerin bu duyarlı davranışı, yöre halkı tarafından da takdirle karşılandı.

- "Aşure birliktelik ve dayanışmayı ifade ediyor"

İl Göç İdaresi Müdürü Kağan Özlok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları olarak vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Vefa ekibinin, karantinadaki bireylerin denetimini de yaptığını ifade eden Özlok, "İl Göç İdaresi ekipleri olarak bugün göçmenlerimizin yöresel yemeklerini karantinada bulunan vatandaşlarımıza getirdik ve kapılarına bıraktık. Yiyecekler arasında Afgan mantısı, pilavı ve aşure var. Muharrem, aşure ayı içerisindeyiz. Aşure birliktelik ve dayanışmayı ifade ediyor." diye konuştu.

Türkiye'ye 2012 yılında gelen Afganistanlı 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Nigina Obaidi de muharrem ayı dolayısıyla Afganistan'a ait yöresel yemekler yaparak Kovid-19 salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini anlattı.

Obaidi, Türkiye'de sürekli destek gördüklerini belirterek, "Her zaman Türkiye bizim yanımızda oldu. Yaklaşık 8 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldular ve sahip çıktılar. Biz de bu kötü günde inşallah elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.