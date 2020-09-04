Erzincan'da yaşayan Afganistanlı sığınmacılardan karantinadaki ailelere yemek ikramı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Valilik koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bünyesindeki kamu kurum çalışanları ve sivil toplum örgütleriyle salgın döneminde karantinada tutulan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Vefa ekipleri, Afganistanlı sığınmacı ailelerin hazırladığı yöresel pilav, mantı ve aşureyi, kentte Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan 15 aileye ulaştırdı.
Afganistanlı ailelerin bu duyarlı davranışı, yöre halkı tarafından da takdirle karşılandı.
- "Aşure birliktelik ve dayanışmayı ifade ediyor"
İl Göç İdaresi Müdürü Kağan Özlok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları olarak vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.
Vefa ekibinin, karantinadaki bireylerin denetimini de yaptığını ifade eden Özlok, "İl Göç İdaresi ekipleri olarak bugün göçmenlerimizin yöresel yemeklerini karantinada bulunan vatandaşlarımıza getirdik ve kapılarına bıraktık. Yiyecekler arasında Afgan mantısı, pilavı ve aşure var. Muharrem, aşure ayı içerisindeyiz. Aşure birliktelik ve dayanışmayı ifade ediyor." diye konuştu.
Türkiye'ye 2012 yılında gelen Afganistanlı 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Nigina Obaidi de muharrem ayı dolayısıyla Afganistan'a ait yöresel yemekler yaparak Kovid-19 salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini anlattı.
Obaidi, Türkiye'de sürekli destek gördüklerini belirterek, "Her zaman Türkiye bizim yanımızda oldu. Yaklaşık 8 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldular ve sahip çıktılar. Biz de bu kötü günde inşallah elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!