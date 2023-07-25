Erzincan'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan Tercan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erzincan’ın Tercan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.M.K'nin kullandığı römork takılı traktör, Büklümdere Köyü’nde eğimli araziden aşağıya indiği esnada kontrolden çıkarak devrildi.
Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile yolcu Eyüp K'yi ambulansla Tercan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
AA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Eyüp K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada ağır yaralanan M.M.K ise Tercan Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.