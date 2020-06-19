Erzincan'da tıra çarparak araçta sıkışan kamyonet sürücüsü AFAD ekibince çıkarıldı

Cengiz Sarıdoğan (62) idaresindeki 34 UR 6751 plakalı kamyonet, Eray Yalçın'ın (48) kullandığı 13 AAD 627 plakalı tıra, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi sınırlarındaki Meralar mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Sarıdoğan, AFAD ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan Sarıdoğan, 112 Acil Servis ekibince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sarıdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.