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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da şap karantinası | Son dakika haberleri

        Erzincan'daki hayvan pazarında şap karantinası

        Erzincan'da bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı bugünden itibaren karantinaya alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:51
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        Erzincan'da şap karantinası
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        Erzincan'da hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

        İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin Erzincan Belediyesi ekiplerince megafonla yapılan uyarıda, "Üreticilerimizin dikkatine. İlimizde görülen şap hastalığından dolayı, belediyemiz hayvan pazarı karantina süresince geçici olarak kapatılmıştır. Hayvan hareketliliği kısıtlanmıştır" denildi.

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        #şap hastalığı karantinası
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