Vali Aydoğdu açıklamasında, "Üzümlü ilçemizdeyiz. Gördüğünüz gibi yağışlardan dolayı bir taşkınlık var ama Allah'a şükür can ve mal kaybı yok. AFAD ekiplerimiz, Karayolları, Özel İdare, DSİ bütün ekipler burada. Şuan arkadaşlarımız o taşkınlığı kontrol altına aldılar. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız biraz sonra normale dönmek için ellerinden geleni yapıyor. Ben geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Can kaybımız yok. Mallarda herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız alandalar. Her türlü tedbiri almışlar" dedi. (Fotoğraf: iHA)