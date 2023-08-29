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        Erzincan'da sağanak sele neden oldu, köylerde su taşkınları yaşandı

        Erzincan'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı köylerde su taşkınları yaşandı. Çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlatıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bölgede yaptığı incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:31
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          Erzincan'da öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak, sele neden oldu. (Fotoğraf: DHA)

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          (Fotoğraf: DHA)

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          DHA'nın haberine göre, yağış nedeniyle merkeze bağlı Başpınar ve Günebakan köyleri ile Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)

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          (Fotoğraf: DHA)

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          DSİ, belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri sel suları nedeniyle çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlattı. (Fotoğraf: DHA)

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          İHA'nın haberine göre, Üzümlü ilçesinde yaşanan sel sonrası çalışmalar sürüyor. (Fotoğraf: iHA)

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          (Fotoğraf: iHA)

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          Aniden bastıran yağmur yağışı sonrası taşan ve ilçe merkezinden geçen derenin köprülerinde ağır hasar oluştu. Ayrıca taşkın sonrası merkeze bağlı Günebakan köy yolu araç trafiğine kapatıldı. (Fotoğraf: iHA)

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          (Fotoğraf: iHA)

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          Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri yoğun çalışma yaparken Üzümlü ilçesinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu gazetecilere açıklamada bulundu. (Fotoğraf: iHA)

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          (Fotoğraf: iHA)

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          Vali Aydoğdu açıklamasında, "Üzümlü ilçemizdeyiz. Gördüğünüz gibi yağışlardan dolayı bir taşkınlık var ama Allah'a şükür can ve mal kaybı yok. AFAD ekiplerimiz, Karayolları, Özel İdare, DSİ bütün ekipler burada. Şuan arkadaşlarımız o taşkınlığı kontrol altına aldılar. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız biraz sonra normale dönmek için ellerinden geleni yapıyor. Ben geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Can kaybımız yok. Mallarda herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız alandalar. Her türlü tedbiri almışlar" dedi. (Fotoğraf: iHA)

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          (Fotoğraf: iHA)

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          Öte yandan Erzincan ve çevrelerinde aralıklı yağış etkisini sürdürürken ilgili ekipler sel taşkını yaşanabilecek noktalarda tedbirlerini artırdı. (Fotoğraf: iHA)

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