Erzincan'da park halindeki otomobil yandı
Erzincan'da park halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 06.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:53
Erzincan'da Fatih Mahallesi 708 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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