Feci kazada otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Refahiye'den Erzincan'a giden Ersin Arslan'ın kullandığı 36 AN 336 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında Mehmet A. idaresindeki 25 AF 333 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ersin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.