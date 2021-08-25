Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Çoşkun K'nin kullandığı 34 LRN 315 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki Mehmet Sıddık, Abdulhadi, Gülüzar, İbrahim, Filiz ve Ayten T. ile Güllüzar K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alının yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan ailenin Ağrı'daki akrabalarının düğününe gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.